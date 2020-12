Salah supera Gerrard: «Tento o tempo todo marcar golos»

Mohamed Salah, autor do único golo do Liverpool no empate frente ao Midtjyland, tornou-se no melhor marcador da história do clube na Liga dos Campeões, registando 22 golos, um a mais que Steven Gerrard, superando assim o recorde que pertencia ao antigo capitão do clube.





our all-time leading scorer in the @ChampionsLeague



Mohamed Salah. The Egyptian King. pic.twitter.com/v3hWzApDOW — Liverpool FC (@LFC) December 9, 2020

O técnico dos reds, Jurgen Klopp, no final do jogo elogiou o jogador:«Ajuda a equipa de forma massiva e aprecia também a ajuda da equipa. É um jogador excecional, acho que ninguém duvida, mas se precisarem de números para provar ele também os tem."O avançado egípcio em declarações à BT Sports confessou:"É uma grande sensação ser o melhor marcador do clube na Liga dos Campeões. É algo de que me orgulho. Preciso de continuar assim e marcar mais golos para crescer ainda mais na Liga dos Campeões. Tento o tempo todo marcar golos para ajudar a equipa a vencer jogos e isso é o mais importante".Salah está no clube inglês desde 2017.