Suárez para Darwin: «Eu fui o primeiro, mas espero que sejas o primeiro em golos»

Com a transferência oficializada esta semana, Darwin Nuñez tornou-se no terceiro uruguaio a assinar pelo Liverpool, seguindo um caminho que foi aberto por Luis Suárez, há 11 anos, e que pelo meio ainda teve a passagem de Sebastián Coates, atual defesa do Sporting. Nas redes sociais, o ainda avançado do At. Madrid deixou uma mensagem de sorte ao seu compatriota para o que aí vem."Eu fui o primeiro! Mas espero que sejas o primeiro em golos", escreveu o 'Pistolero'. Darwin, que sempre assumiu admirar o colega de seleção, não tardou em responder: "É um orgulho para mim seguir os teus passos. Espero render como tu rendeste no Liverpool".