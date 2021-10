Termina calvário de Karius... e do Liverpool: clube vai libertar o jogador em janeiro

Três anos e meio depois parece que o pesadelo de Loris Karius vai terminar. O Liverpool tomou a decisão de cortar nas despesas de ordenado do guarda-redes que não é opção para Jürgen Klopp e vai permitir que saia como jogador livre na próxima janela de mercado, em janeiro.





O alemão vai terminar o contrato no final da época, mas, segundo informa o ‘The Mirror’, o clube de Anfield vai permitir que o guardião comece a procurar um novo destino e saia assim a custo zero.Karius não participou em nenhum jogo oficial pelo Liverpool desde a desastrosa exibição na final da Liga dos Campeões de 2018, frente ao Real Madrid, em que os reds perderam por 3-1, com o guardião a ter falhas muito graves nos golos sofridos naquela noite.Os erros do guarda-redes, que permitiram os golos de Bale e Benzema, foram posteriormente justificados por uma concussão sofrida pelo jogador durante a partida, mas isso não impediu as duras críticas dos adeptos dos reds.No verão seguinte o clube comprou Alisson à Roma, que se tornou o habitual titular da equipa de Klopp, fazendo com que Karius não jogassem nem mais um minuto que fosse pelo Liverpool desde então.Durante as últimas três épocas o jogador esteve emprestado ao Besiktas e ao Union Berlin. Este ano esperava-se uma nova cedência que não aconteceu. Apesar de pertencer aos quadros do clube, a equipa técnica não conta com ele, não tendo sido sequer convocado para o último jogo da Taça da Liga, apesar da ausência do habitual titular, Alisson, e do seu substituto, Caoimhin Kelleher.