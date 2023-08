«Thiago Alcântara é o jogador mais sobrevalorizado do futebol europeu»

Dietmar Hamann, antigo jogador de Bayern Munique e Liverpool, não se tem poupado na hora de comentar vários assuntos relacionados com futebol e o alvo desta vez foi Thiago Alcântara, atualmente no Liverpool."É o jogador mais sobrevalorizado do futebol europeu. Quando as coisas estão a correr bem e a equipa está com a posse de bola, ele é um bom jogador, mas quando chega a altura de corrigir as coisas e assumir o controlo, ele não o faz. Não percebo o entusiasmo por ele", atirou, sem rodeios, o antigo internacional alemão."Thiago não tem sido mais do que um jogador decente, não um grande jogador, como muita gente tem dito", prosseguiu.O internacional espanhol de 32 anos tem sido 'perseguido' por várias lesões desde que chegou ao Liverpool em 2021, proveniente do Bayern Munique, o que não tem permitido realizar épocas regulares. Agora no meio-campo dos reds tem concorrência 'feroz' devido às contratações de MacAllister e Szoboszlai, e Hamann garante: "Ele não terá minutos mesmo estando em forma. Tenho a certeza de que há equipas interessadas nele que têm muita posse de bola durante o jogo. Pode ter mercado em Espanha", frisou.Dietmar Hamann conquistou uma Liga dos Campeões em 2005 ao serviço do Liverpool, além de uma Taça Uefa e uma Supertaça Europeia, ambas ganhas em 2001.