«Van Dijk disse que eu não entraria naquela linha de quatro defesas, mas hoje tirava-lhe o lugar»

Jamie Carragher, antigo jogador do Liverpool, mostrou-se muito crítico para com o atual momento do clube inglês e apontou o que tem faltado à equipa de Jürgen Klopp, que ontem foi derrotada em casa (2-5) pelo Real Madrid na 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões."Durante toda a época, o Liverpool tem sido uma confusão absoluta defensivamente. Esta equipa teve um registo defensivo histórico na última temporada, mas sabemos que o meio-campo não tem mais energia, os três da frente não têm a coesão que havia antes com Firmino, Mané e Salah", começou por referir o ex-central inglês na 'CBS Sports'."Por isso, esta defesa do Liverpool não consegue lidar porque, durante anos, tiveram seis jogadores à sua frente que provavelmente trabalharam mais e de forma mais inteligente do que qualquer outra equipa no mundo. Agora que acabou, [a defesa] está completamente desmoronada", acrescentou, dizendo ainda ter sido "um absurdo pensar que o Liverpool estava de volta após os dois últimos jogos" frente a Everton e Newcastle.Carragher foi mais longe e apontou o dedo a Virgil van Djik. "O que me faz rir é que Van Djik disse que eu não entraria naquela linha de quatro defesas, há cerca de dois meses. Penso que lhe tirava o lugar nesta altura. Joe Gomez esta noite... todos temos noites más e talvez eu não devesse apontar o dedo a alguém que está em baixo, porque tenho a certeza que se vai sentir péssimo agora", frisou, aconselhando a que o clube contrate reforços."Continuamos a falar sobre médios que o Liverpool precisa e acho que está certo, mas penso que o Liverpool também precisa de defesas, porque, quando ficam expostos, não conseguem defender", concluiu.