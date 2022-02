Van Dijk e a lesão que o fez parar nove meses: «Tinha muitas dores e pensava demasiado em tudo»

Van Dijk revelou, em entrevista ao 'Daily Mail', que receou não conseguir voltar à sua melhor forma depois da lesão que o atormentou durante nove meses no ligamento cruzado anterior. O holandês explicou como ultrapassou essa fase difícil da carreira e frisou que, inicialmente, as pessoas "não valorizaram" o seu trabalho de recuperação."Tive mesmo de me desligar e limpar tudo o que tinha na cabeça. Expliquei a mim mesmo que tudo o que estava a acontecer era pelo bem e que precisava de estar orgulhoso", começou por explicar.E prosseguiu, destacando a superação que necessitou: "Quando voltei, mesmo se fizesse um bom jogo sentia que ninguém dava o valor que era devido. Não é que eu seja inseguro e precise disso, mas senti que voltar de uma lesão assim e jogar a quantidade de partidas que joguei é muito bom. Na minha opinião, fui um pouco esquecido".O holandês abordou também os momentos em que pensou que nunca mais voltaria a jogar ao mais alto nível. "O problema não era a lesão. Eu sou o meu maior crítico. Ficam sempre dúvidas na tua cabeça, pensas demasiado em tudo. Mas não podia fazer nada, estava cheio de dores... sou uma pessoa que estou sempre a fazer perguntas. Prefiro fazê-lo. Se sentir a flexão ou a extensão do músculo e não achar normal, pergunto".Internacional AA pela laranja mecânica desde 2015, o central manifestou ainda a gratidão por poder disputar a Premier League e a Liga dos Campeões, duas das maiores competições a nível mundial."Não tenho nada a provar. Quando és criança e vês estas competições, é aqui que queres estar. Sonhas jogar nestes palcos, mas nunca me passou pela cabeça que conseguiria conquistar ambas as provas e ser capitão da seleção. Mas aqui estou, a divertir-me e a dar tudo o que tenho. E se as coisas não correrem tão bem daqui para a frente... sou feliz na mesma e estou satisfeito com a minha vida", concluiu.