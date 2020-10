Van Dijk operado com êxito ao joelho direito

O futebolista internacional holandês Virgil Van Dijk, defesa do Liverpool, foi operado com êxito ao ligamento cruzado anterior do joelho direito, mas deverá falhar o resto da época, informou esta sexta-feira o campeão inglês.

"O jogador do Liverpool foi operado de acordo com o planeado, em Londres, e tudo correu bem. Van Dijk irá agora começar o processo de reabilitação, com o apoio do departamento médico do Liverpool", adiantou o clube, em comunicado.

O defesa central, de 29 anos, lesionou-se há quase duas semanas com gravidade no dérbi com o Everton (2-2), num lance com o guarda-redes adversário, Jordan Pickford, que obrigou de imediato à saída de Van Dijk.

Na Liga inglesa, os reds seguem em primeiro lugar, em igualdade de pontos com o Everton, ambos com 13, após seis jornadas.