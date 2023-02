Vídeo: Darwin foi quase de área a área e assistiu Salah para o golo no Liverpool-Everton

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aos 36' do Liverpool-Everton , Salah fez o 1-0 para os reds num excelente lance de contra-ataque. Tudo começou num canto a favor dos toffees, que atiraram ao poste. A bola sobrou depois para Darwin que, ainda na sua área, iniciou uma grande arrancada até quase à área contrária, centrando de pé esquerdo para o egípcio abrir o marcador. Nota para Pickford, que saiu mal da baliza aquando do cruzamento do uruguaio.