Virgil van Dijk e o jogo com o Benfica: «Temos de mostrar o respeito que eles merecem»

Virgil van Dijk fez esta segunda-feira a antevisão do jogo do Liverpool, amanhã, com o Benfica, na Luz, relativo à primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões."O nosso treinador já deve ter dito, mas se dissessem no início da época que ainda estaríamos em todas as competições nesta fase da época com todos os jogadores disponíveis, certamente iríamos gostar. Estou a desfrutar.""Esperamos ganhar, o objetivo não muda. Talvez possa ter um peso mental.""Já cheguei há algum tempo ao clube. O facto de nas últimas épocas ter começado a regra de deixar jogar até ao fim da jogada em situações de fora de jogo faz parecer com que concedemos mais oportunidades.""Queremos fazer que esta época seja inesquecível para jogadores, staff e adeptos. Só queremos aproveitar, ir para dentro e dar tudo de nós. Se não for suficiente lá estaremos novamente na próxima época a tentar. Nada deve ser dado como garantido em relação a tudo o que está a acontecer neste clube.""O Benfica está entre as oito melhores equipas da Liga dos Campeões. Podem dizer que foi um dos sorteios mais fáceis, mas eles estão lá por uma razão. Vai ser difícil. Temos de mostrar o respeito que eles merecem. Podem fazer deste duelo o que quiserem, mas vai ser duro.""Fizemos piadas a dizer que íamos calhar no mesmo grupo e aconteceu mesmo. Vai ser um jogo difícil, eles são os campeões da CAN. Será o jogo de abertura e vai ser difícil."