Tranquilidade é palavra de ordem

Pela primeira vez em cinco anos no comando técnico do City, Pep Guardiola irá disputar as meias-finais da Champions, mas terá pela frente um PSG motivado depois de ter eliminado Barcelona e Bayern. Tendo isso em conta, o técnico perspetivou uma eliminatória equilibrada e inspirou-se em Cruyff para retirar pressão do plantel.

“Ainda bem que estamos nas ‘meias’. Há muito tempo [em 2016/17] o Benjamin [Mendy] e o Bernardo Silva atuaram nesta fase pelo Monaco. Os outros jogadores não têm essa experiência... Será um duelo extraordinário! Para Barcelona ou Real Madrid, é normal estar nesta fase, mas para nós é uma novidade, e por isso é incrível. Aprendi com Cruyff: aproveite o jogo. Os melhores vencem estas provas, porque jogam como se fosse um particular. É isso que quero ver na minha equipa”, frisou.

De resto, o técnico catalão, que deve lançar Rúben Dias e Cancelo a titulares, alertou para a qualidade do PSG. “Todos conhecem a qualidade deles. Temos de impor o nosso jogo. Se pensarmos muito no adversário, será mais difícil”, assumiu.

Atenção à dupla de ataque

Guardiola não tem dúvidas em considerar que o sucesso do City passará por anular Mbappé (regressado de lesão) e Neymar. “São jogadores incríveis, mas vamos tentar pará-los em equipa. Se Neymar tivesse ficado mais tempo no Barça, vencia mais duas ou três Champions...”, concluiu.