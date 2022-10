Guardiola pede perdão ao Liverpool

Guardiola, treinador do Manchester City, pediu desculpa ao Liverpool pelos cânticos escutados no domingo, em Anfield, com alusões às tragédias de Hillsborough e de Heysel, incidentes registados na década de 80 do século 20 que provocaram a morte de centenas de fãs dos reds."Não ouvi os cânticos. Mas se aconteceram, peço imensa desculpa. Não representam aquilo que somos como equipa e como clube", referiu Pep, congratulando-se com o facto de o adiamento do jogo com o Arsenal [agendado para quarta-feira e respeitante à 12ª jornada] permitir apresentar hoje uma equipa mais fresca na receção ao Brighton: "Foi a primeira vez, em sete anos, que saímos a ganhar."