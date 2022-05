A cláusula especial que Haaland 'obrigou' o Manchester City a aceitar

O mercado de verão ainda nem sequer abriu e uma das transferências do ano já está fechada. O Manchester City anunciou o princípio de acordo com Erling Haaland, que vai trocar o Borussia Dortmund pelo clube da Premier League a troco de 60 milhões euros.O valor pago está muito abaixo do valor de mercado do norueguês - de 150 milhões - e é também inferior aos 75 milhões divulgados inicialmente. Tudo porque, aquando da mudança do avançado para a Alemanha, em janeiro de 2020, o falecido Mino Raiola exigiu que o contrato incluísse uma cláusula de rescisão.Ora, segundo divulga o 'Bild', também o Manchester City terá sido 'obrigado' a aceitar uma condição semelhante, ainda que a envolver um valor 'um pouco' mais elevado. O norueguês vai auferir um salário a rondar os 465.000 euros por semana, num contrato que, à partida, deverá ser válido por 5 épocas, mas que pode acabar encurtado.De acordo com a publicação alemã, Haaland exigiu ter uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros, que lhe permitiria rumar a outra paragens a partir da terceira época, sem que os cityzens conseguissem negociar o preço... tal como aconteceu este ano. O dirário espanhol 'AS' vai ainda mais longe e avança que a cifra será de 200 milhões. De qualquer forma, quem no futuro quiser tirar o goleador do Ethiad terá de abrir os cordões à bolsa.