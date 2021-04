A noite atribulada de Rúben Dias, Bernardo Silva e Cancelo antes do jogo da Champions

O Manchester City defronta esta quarta-feira o Borussia Dortmund na 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, jogo agendado para as 20 horas naquela cidade alemã que esta noite não deixou dormir a equipa inglesa.





Segundo o 'Daily Mail', um grupo de aproximadamente 20 adeptos da equipa alemã terá lançado fogo de artifício durante a madrugada junto ao hotel onde a equipa de Pep Guardiola - com os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva - está instalada. "Estamos a falar de fogo de artifício de força industrial. Os estrondos eram incríveis. Parecia que o hotel abanava", afirmou fonte do City à publicação.Os episódios foram relatados pelas 2h45, 4H30 e 5h30, com a polícia chamada ao local e os seguranças do clube a tentarem também afastar o grupo.