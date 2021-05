Agüero culpa Guardiola pela sua saída do Manchester City: estiveram semanas sem se falar

Sergio Agüero está a viver os seus últimos dias no Manchester City - sábado despede-se dos citizens, na final da Liga dos Campeões - e, não obstante as homenagens, o avançado argentino está muito aborrecido com Pep Guardiola, segundo revela o site 'The Athletic'.





Agüero, que termina contrato no final de junho e terá já tudo acertado para se mudar para o Barcelona, sente que podia ter cumprido mais uma época no Manchester City e culpa o treinador pela sua saída.Foi em março que lhe disseram que o clube deixaria de contar com os seus serviços no final desta temporada e, segundo aquele portal, Agüero e Guardiola estiveram semanas sem se falar. Foi acordado que jogaria menos tempo, para não correr o risco de se lesionar e comprometer a sua ida para o Barcelona.Nas últimas semanas a relação entre ambos suavizou-se. Apesar de Agüero, de 32 anos, considerar ter condições para fazer mais uma época, dizem que Guardiola tomou a decisão "friamente", à procura do melhor para o clube. Mas o treinador catalão tem grande apreço pelo jogador, por isso emocionou-se este fim-de-semana na sua despedida diante do público no Etihad Stadium.O site 'The Athletic' cita ainda Martin Tyler, um comentador da Premier League, que terá falado com Sergio Agüero sobre a sua saída. "Ele está triste por ter de sair. Penso que queria ficar, mas as palavras que me disse foram: 'Isto é um negócio e eles querem outro avançado'."