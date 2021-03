Agüero 'despede-se' do Man. City: «Colocámos o clube entre os mais importantes do Mundo»

Sergio Agüero vai deixar o Manchester City no final da temporada e recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem em jeito de despedida. O internacional argentino assume a "enorme satisfação e orgulho" com que tem representado os citizens desde 2011 e garante que, até deixar o clube, irá "continuar a dar tudo" para "conquistar outros títulos e dar mais alegrias aos adeptos".





O jogador de 32 anos não abre o jogo relativamente ao futuro, mas sublinha que vai "encarar com a mesma paixão e profissionalismo" o próximo desafio da carreira, para o qual diz estar "preparado"."Quando se fecha um ciclo são muitas as sensações.Saio com a enorme satisfação e orgulho de saber que estive dez épocas no Manchester City, algo que por estes dias é pouco habitual para um jogador profissional.Dez épocas com conquistas importantíssimas, nas quais pude tornar-me num goleador histórico e construí uma ligação indestrutível com toda a gente no clube e que sempre levarei no meu coração.Cheguei em 2011 numa etapa de reconstrução e, com a visão dos proprietários e apoio de grandes jogadores, conseguimos colocar o clube no topo, entre os clubes mais importantes do Mundo.Caberá agora a outros mantê-lo nesse lugar de privilégio onde merece continuar. Vou continuar a dar tudo até ao final da temporada para conquistar outros títulos e dar mais alegrias aos adeptos. Vai chegar uma nova etapa com outros desafios para os quais me sinto preparado e que vou encarar com a mesma paixão e profissionalismo que sempre dei para continuar a competir ao mais alto nível."