Agüero desperdiçou penálti de forma bizarra, City adiou título e Guardiola atirou: «Ele decidiu assim...»

O Manchester City perdeu em casa com o Chelsea e desperdiçou a hipótese de se sagrar já hoje campeão inglês. Os Cityzens até estiveram na frente e podiam ter chegado ao 2-0, mas Kun Agüero desperdiçou um penálti à beira do intervalo, batendo à Panenka... e fazendo um passe para o guarda-redes dos blues. Na segunda parte, os londrinos deram a volta...





No final, Pep Guardiola não quis criticar o seu pupilo que, recorde-se, vai deixar o clube no final da época: "A decisão foi dele, o marcador de penáltis tem de tomar decisões. O que lhe digo é para tomar uma decisão e seguir com ela em diante. Ele acabou por decidir assim."O internacional argentino reagiu depois, pedindo desculpa a colegas, staff e adeptos: "Foi uma má decisão e assumo total responsabilidade."