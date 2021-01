Agüero positivo à covid-19 admite sintomas: «Tenham cuidado»

Sergio Agüero anunciou esta quinta-feira que está infetado com o novo coronavírus.





Después de aislarme por contacto estrecho, un último test que me hicieron dio positivo de COVID 19. Estuve con algunos síntomas y sigo las indicaciones de los médicos para recuperarme. A seguir cuidándose ! — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 21, 2021

"Depois de me ter isolado devido a um contacto próximo, o último teste que fiz deu positivo para a Covid-19. Tive alguns sintomas e sigo as indicações dos médicos para me recuperar. Tenham cuidado!", pode ler-se na mensagem que o argentino divulgou nas redes sociais.Esta temporada, Agüero ainda só alinhou em 9 partidas do Manchester City, tendo marcado 2 golos.Ontem a equipa de Pep Guardiola venceu o Aston Villa, por 2-0 , jogo referente à 1.ª jornada da Premier League.