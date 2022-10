Agüero recorda 'ralhete' de Guardiola: «Deixei-te fora porque apareceste gordo esta semana»

Pep Guardiola é um dos melhores treinadores do Mundo e isso não constitui novidade, mas o que poucos sabem é que o treinador catalão do Manchester City é muito rígido relativamente ao peso dos seus jogadores. Ao ponto de ter deixado Sergio Agüero de fora de um jogo por o argentino se apresentar no clube um pouco acima do seu peso ideal.O antigo avançado dos citizens, que teve de deixar de jogar, já depois de se transferir para o Barcelona, devido a um problema cardíaco, contou no programa espanhol 'El Chiringuito' o que se passou."Se o teu peso ideal é 79 ou 80 kg e tivesses 80 kg e 100 gramas, eras multado e não jogavas. Mas pode acontecer. Basta comeres um bocado de frango e ganhas 50 gramas", explicou.Agüero recordou que chegou a ser visado pelo treinador por causa do peso. "Foi na minha primeira época - andávamos entre o terceiro e o quarto lugar - ele disse-me 'deixei-te de fora porque apareceste gordo esta semana'. Que podia eu dizer? Ele tinha razão, estas coisas acontecem."