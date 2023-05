Agüero questiona opções de Guardiola no jogo com o Real Madrid: «Não entendo»

Kun Agüero, antigo jogador argentino do Manchester City, foi crítico relativamente às opções de Pep Guardiola no jogo de ontem dos citizens com o Real Madrid, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, que terminou com um empate (1-1). O ex-futebolista confessa não perceber por que motivo o treinador catalão não aposta mais em Julián Álvarez."Não entendo por que não colocou o Julián em campo. Mas pronto, é o Pep. Ele não 'casa' com ninguém", explicou.Agüero gostava de ver o compatriota ter um papel mais preponderante no City: "Se fosse eu jogava com o Julian em quase todos os jogos. Precisamos que ele esteja ativo e que tenha brilho", acrescentou.