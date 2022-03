Antigo defesa do Man. City compara Bruno Fernandes e Kevin De Bruyne: «É noite e dia»

Jolean Lescott, antigo defesa do Manchester City, considera que comparar Kevin De Bruyne e Bruno Fernandes é falar "na noite e no dia". Para o inglês, o médio belga está alguns degraus acima do internacional português, e referiu que a prova disso foi o recente duelo entre citizens e red devils (4-1) "O [jogo do] fim-de-semana foi todo do De Bruyne. É muito difícil para mim comparar, mas a diferença com o Bruno Fernandes é noite e dia. Ele [De Bruyne] joga a um nível tão alto, já não é surpresa", explicou à 'BT Sport'.Também Roy Keane deixou muitos elogios ao belga na sequência da mesma partida: "É brilhante. Tem uma grande atitude e é profissional. Os passes que faz, os golos, as assistências... será um dos melhores médios da história da Premier League quando terminar a carreira".Ainda Jamie Redknapp, antigo jogador de Liverpool e Tottenham, mostrou-se rendido ao craque dos citizens: "Os adeptos do City podem ver isto todas as semanas. É um privilégio vê-lo. A maneira como acerta na bola é diferente, parece o Paul Scholes. Tem alguma velocidade também. São coisas fáceis para ele".