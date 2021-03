Barcelona tem trunfo para tentar Agüero mas há mais 'gigantes' na corrida

Sergio Agüero vai deixar o Manchester City no final da temporada e está já a provocar uma autêntica corrida entre os grandes da Europa para garantirem a contratação do argentino. Em Espanha, traça-se já o destino do jogador de 32 anos com caminhos... diferentes.









O jornal 'AS' fala mesmo num "terramoto", apontando o Barcelona, PSG e Juventus como possíveis destinos de Agüero, com os catalães a jorgarem o 'trunfo' Messi e a amizade entre os dos jogadores. Ora, a 'Marca' aponta Barça e o clube parisiense também entre os colossos que estão atrás do avançado e colocam os ingleses do Chelsea igualmente na sua rota.Recorde-se que em dez anos de ligação ao Manchester Cirty, que ainda poderá conhecer mais alguns capítulos dourados, o avançado de 32 anos marcou 257 golos em 384 jogos, tendo conquistado três Premier League - a quarta está a caminho -, uma Taça de Inglaterra e cinco Taças da Liga. Ficou somente a faltar a Liga dos Campeões, que até poderá ser conquistada nesta sua temporada de despedida.