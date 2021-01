Benjamin Mendy está novamente no centro de uma polémica. O futebolista do Manchester City é acusado de ter já por duas vezes ignorado as regras anti Covid-19, impostas pelo Reino Unido, e sempre com a mesma mulher, Claudia Marino.





Depois de ter organizado uma festa de Ano Novo em sua casa , infringindo o protocolo sanitário existente, de prevenção ao novo coronavírus, sabe-se agora que o futebolista do Manchester City já havia tido um comportamento incorreto no verão.Segundo refere a imprensa britânica, o futebolista terá no verão passado convidado Claudia Marino para passar uns dias em sua casa, em Cheshire. No entanto, a modelo, que viajou de Atenas teria de cumprir com uma quarentena de 14 dias, o que não aconteceu.Informações que agora tornaram-se públicas e que certamente vão complicar a vida a Benjamin Mendy. Recorde-se que o clube de Pep Guardiola diz estar a acompanhar a situação.