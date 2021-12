Bernardo Silva desvaloriza 'beleza' dos seus golos: «Importa é colocar a bola no fundo da baliza»

Bernardo Silva continua a ser o craque do momento no Manchester City. Este sábado, diante do Watford, o português bisou numa vitória por 3-1 dos citizens e, no final, foi o porta-voz do grupo comandado por Pep Guardiola, numa 'flash interview' na qual enalteceu a fase coletiva da equipa, mas também a sua."Foi uma vitória muito boa. Podíamos se calhar ter marcado mais golos. Ao intervalo estava 2-0 e podiam ter sido 3 ou 4. Mas ainda nem chegamos a meio da época, há muito para fazer. Cada jogo exige coisas diferentes. A equipa trabalhou muito bem com bola, conseguimos movimentá-la bem, controlar o contra-ataque e mantê-los sobre pressão. Temos de continuar assim, porque isto ainda é o começo", disse o médio português."É sempre bom estar no topo do que em segundo, terceiro ou quarto, mas ainda é certo. Está tudo muito próximo, o Liverpool a 1 ponto, o Chelsea a 2. Estão a ter épocas fantásticas. É sempre difícil competir com eles. Sabemos o nível, está muito elevado. Sabemos o quão duro será ganhar o campeonato mais competitivo do mundo. Vamos tentar dar o nosso melhor, como sempre", acrescentou.No plano individual, Bernardo Silva tem vivido um bom momento, mas para o português importa é ganhar. "Felizmente esta época tenho marcado muitos golos e só tento continuar. Mas honestamente não importa quem marca. O que importa é estarmos no topo da tabela e a equipa estar bem de momento. No final da época queremos celebrar alguns títulos. Os meus primeiros quatro golos esta época foram todos a encostar. Os últimos têm sido bastante bons, mas isso não importa. O importante é colocar a bola no fundo da baliza. Estou feliz por ajudar a equipa a ganhar".