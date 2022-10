Bernardo Silva e as hipóteses de Haaland chegar aos números de Ronaldo: «A fasquia é alta»

Bernardo Silva tem convivido esta época com Erling Haaland no balneário do Manchester City e o português está boquiaberto com as qualidades do avançado nortuguês. O médio compara-o a Cristiano Ronaldo."Falava há uns dias com uns amigos e disse que ele [Haaland] é o único jogador que se aproxima do Cristiano em termos de saber onde a bola vai parar dentro da baliza. Tem aquele faro de saber para onde ela vai. Além disso é tão rápido e tão forte... Não é fácil para os defesas", explicou Bernardo, em declarações à 'Arab News'.Mas deixa uma questão: "Poderá atingir os mesmos patamares? Bem, estou a jogar com o Erling e espero que sim, mas a fasquia é alta. O Cristiano tem cinco Bolas de Ouro e cinco Ligas dos Campeões. Nunca se sabe o que vai acontecer no futuro, o Erling é muito jovem, tem muito para fazer, mas a mentalidade está lá."Haaland soma 20 golos esta época pelo Manchester City. Cristiano Ronaldo marcou recentemente o golo 700 da carreira em clubes.