Bernardo Silva e o futuro: «É retribuir da melhor forma e logo vemos o que vai acontecer»

@BernardoCSilva em declarações à ELEVEN | @Oscarcordeiro2#PremierELEVEN pic.twitter.com/cJBOX8GxNv — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 21, 2023

Bernardo Silva abordou este domingo, depois da vitória do Manchester City frente ao Chelsea (1-0) que ditou a consagração do título, o seu futuro, referindo que a gratidão que o clube demonstra pelo seu trabalho "mexe com o coração"."Claro que mexe com o coração, é a gratidão e a apreciação das pessoas do clube. Sinto-me grande parte do trabalho que temos feito e sinto-me muito feliz. Fui um sortudo quando me contrataram e me deram a oportunidade de fazer parte deste projeto e, portanto, é retribuir da melhor forma neste final de época e logo vemos o que vai acontecer", referiu o internacional português à Eleven Sports.