Bernardo Silva e o futuro em Inglaterra: «No final da época vou sentar-me com o Man. City...»

Bernardo Silva tem contrato com o Manchester City até junho de 2025, mas esteve associado a alguns clubes no último defeso, nomeadamente o Barcelona. Nos citizens desde a época 2017/18, poderá ser esta a última temporada do internacional português no atual campeão inglês? O médio foi cauteloso na resposta."No final da temporada vou sentar-me com o Manchester City e ver o que é melhor para os dois. Estamos a meio da época e queremos ganhar troféus importantes. Podemos ganhar três, zero ou um. Agora não é uma boa altura para falar sobre o meu futuro", frisou, em entrevista ao 'The Times'.