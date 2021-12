«Bernardo Silva é o melhor futebolista português na Premier League»

Paul Merson, antigo futebolista inglês, disse ao site 'Sportskeeda' que "Bernardo Silva é o melhor jogador português" na Premier League, deixando Cristiano Ronaldo para um segundo plano. O médio do Manchester City já somou 7 golos e uma assistência em 15 jogos realizados no campeonato."O Bernardo Silva está a jogar muito bem. O [Riyad] Mahrez, o [Raheem] Sterling e o [Kevin] De Bruyne foram intocáveis no passado, mas agora o Bernardo é um talismã. O Guardiola tem tido muita sorte. Penso que ele é o melhor futebolista português na Premier League nesta altura", referiu o antigo jogador do Arsenal."Não me interpretem mal, ele nunca vai alcançar os feitos que o Ronaldo conseguiu na sua carreira. Mas nesta altura é preciso olhar para o Bernardo", acrescentou.