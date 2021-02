Bernardo Silva: «Estamos conscientes de que estamos a atravessar um bom momento»

Bernardo Silva não escondeu, após o triunfo por 2-0 frente ao Borussia Mönchengladbach, a contar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, que os citizens têm a ambição de conquistar a 'orelhuda' no final da temporada.





"Claro que vamos tentar [vencer a Liga dos Campeões]. Estamos conscientes de que estamos a atravessar um bom momento, mas isto é apenas os oitavos-de-final. Vamos tentar [qualificar para a próxima fase] e fazer ainda melhor na segunda mão", começou por dizer o extremo português, que acabou por assinalar um dos golos da vitória.Apesar do calendário estar apertado, via das várias competições em que o Manchester City se encontra inserido, Bernardo Silva diz que o clube está concentrado em vencer todas as provas. "Depois temos a Premier League, a Taça de Inglaterra e a Taça da Liga inglesa. Vai ser uma temporada muito complicada mas vamos tentar conquistar todas as competições", atirou.Um dos grandes segredos para o bom momento que a equipa atravessa é a solidez defensiva que apresenta. "Este é um dos ingredientes para ganhar competições; ter uma defesa sólida, uma equipa coesa e não oferecer muitas oportunidades ou golos. Estamos muito contentes com a solidez dos nossos defesas, do nosso guarda-redes e dos nossos médios. De todos. Desde o avançado até ao guarda-redes. É sempre muito importante estarmos sólidos e concedermos poucos golos se queremos ter êxito", concluiu.