Bernardo Silva: «Estou feliz aqui. É um clube que me adora e que eu adoro»

Bernardo Silva brilhou pelo Manchester City no empate () diante do Newcastle com um golo e uma assistência, e no final aproveitou para garantir foco máximo nos citizens, pese embora os rumores que o apontam ao Barcelona. "Estou muito concentrado na época aqui. A época já começou, não vale a pena pensar muito nesses temas. A época começou, estou feliz aqui. É um clube que me adora e que eu adoro. Vou sempre dar o meu melhor por este clube e este ano vai ser igual", disse, em declarações à ELEVEN no final do encontro da 3.ª jornada da Premier League.