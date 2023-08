Bernardo Silva falha Supertaça Europeia contra o Sevilha

.@PepTeam has announced his 22-man travelling squad for Wednesday's UEFA Super Cup clash with Sevilla! — Manchester City (@ManCity) August 14, 2023

O Manchester City divulgou esta segunda-feira os convocados para o jogo com o Sevilha a contar para a Supertaça Europeia (quarta, às 20 horas), com destaque para as ausências de Bernardo Silva, Rúben Dias e Kevin De Bruyne.De acordo com a imprensa internacional, Bernardo Silva sentiu algumas dores após a vitória frente ao Burnley (0-3) e falha assim o duelo entre o vencedor da Liga dos Campeões e da Liga Europa.Rúben Dias também não está entre os eleitos de Pep Guardiola, depois de sofrer uma concussão na cabeça num treino antes da jornada inaugural da Premier League.Já Kevin De Bruyne não recuperou da lesão contraída no último encontro, que o obrigou a sair da última partida logo aos 23 minutos.