Bernardo Silva: «Já tive treinadores muito bons e que na relação humana são fraquinhos»

Numa longa entrevista ao 'Expresso' - na qual voltou a demonstrar o desejo de regressar ao Benfica -, Bernardo Silva não poupa elogios a Pep Guardiola, seu treinador no Manchester City."Acho que Guardiola tem um bocadinho de tudo. É muito completo. Não vou dar nomes, mas já apanhei treinadores muito bons taticamente e que depois, na relação humana, são muito fraquinhos; ou muito bons na relação humana e muito fraquinhos taticamente. Acho que o grande ponto forte do Guardiola é que, além de ter sido jogador a um nível muito alto, o que lhe dá uma perspetiva daquilo que nós sentimos, depois a parte técnica dele é muito forte. Claro que há sempre jogadores que não gostam e outros que gostam, mas isso também é como tudo. (...) Consegue a parte tática, a parte humana e gerir um balneário, não é nada fácil. Ainda para mais numa equipa tão forte como a nossa, a maior parte dos jogadores custaram 50, 60, 70, 80 milhões. Ele conseguir manter jogadores que custaram este valor tantos jogos no banco e mesmo assim não haver problemas maiores, acho que mostra como ele é muito bom a gerir balneários", afirmou numa entrevista a Ricardo Araújo Pereira para a 'Revista E' do semanário.