Bernardo Silva: «Mundial de clubes? É um troféu que o clube ainda não tem e a maioria dos jogadores também não»

O Man. City entra hoje em ação nas 'meias', frente aos japoneses do Urawa Reds, e Bernardo Silva promete uma equipa na máxima força. "Não há tempo para cansaço. É um troféu que o clube ainda não tem e a maioria dos jogadores também não, por isso não falta motivação", garante o português, confessando que gostava de disputar a final com o Fluminense. Fora do duelo desta tarde deve ficar Haaland, que falhou o treino de ontem, onde a principal novidade foi Kevin de Bruyne, regressado após quatro meses de lesão.