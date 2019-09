Bernardo Silva: «Não sei qual o critério de votações do 'The Best'»

Bernardo Silva concedeu esta terça-feira uma entrevista ao jornal 'Expresso', no qual abordou a eleição para o 'The Best' e a sua ausência dos finalistas do prémio da FIFA."Deixo essa conclusão para as pessoas. Claro que, com a época que fizemos, devia estar um ou até dois jogadores do Manchester City nessa lista final. A minha época foi boa: quatro títulos em Inglaterra e a Liga das Nações. Agora, não sei qual o critério, nem as votações", explicou o médio-ofensivo, que relativizou a ausência. "Os melhores títulos, para mim, são os coletivos, são prioritários. Mas se puder juntar um 'The Best' ou uma 'Bola de Ouro'... claro que fico contente."A época ao serviço dos citizens arrancou marcada pelo sucesso, com o obtenção do primeiro hat trick da carreira, frente ao Watford. "Foi o meu primeiro hat trick. Normalmente esses momentos estão guardados para os avançados mas desta vez fui eu. Tive sorte de a bola ter sobrado para mim e duas ocasiões. Estou muito contente, claro", frisou o internacional português, que guardou a bola do jogo. "Está em casa, aqui em Manchester. Acabei de recolher as assinaturas dos meus colegas do Manchester City para depois, quando for a Portugal, guardá-la em Lisboa."Trabalhar com Pep Guardiola é um privilégio, como se pode depreender das palavras de Bernardo Silva. "Todos os treinadores são diferentes: o Fernando Santos é de uma forma a ver as coisas, o Leonardo jardim tem outra e o Guardiola também outra. Nenhuma é melhor ou pior, são apenas diferentes, ao nível da tática e das ideias. Agora, pessoalmente, o que aprendi com o Guardiola foi a lidar melhor com os momentos de pressão nos grandes jogos. Os jogos da Premier League são vistos em todo o mundo, os jogos da Champions League também, no campeonato inglês jogas mais vezes contra equipas grandes porque há naturalmente mais equipas grandes. Tens de te habituar", lembrou, destacando os objetivos para esta época. "Para mim, os objetivos coletivos são mais importantes do que os individuais e é claro que gostava de ganhar uma Liga dos Campeões com o Manchester City. Ao nível pessoal - golos, assistências... - é claro que quero melhorar os meus números."