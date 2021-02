Bernardo Silva: «O Cancelo é um jogador fantástico, joguei com ele 7 anos no Benfica»

O Manchester City venceu esta quarta-feira o Borussia Mönchengladbach por 2-0 e deu um passo rumo aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, ainda com o jogo em Inglaterra por realizar referente à segunda mão. Bernardo Silva destacou-se com um golo e uma assistência na partida, tendo marcado de cabeça, a passe do amigo João Cancelo o primeiro golo da partida.





"Habitualmente não sou mortífero de cabeça. Tento praticar muito. Penso que hoje tive sorte pelo facto de o João [Cancelo] me servir com aquela grande bola. Estou feliz por marcar e ajudar a equipa. O João é um jogador incrível. Joguei com ele sete anos no Benfica e somos da mesma geração. Temos uma boa ligação. Ele sabe o meu timing e sei o quão bom ele é a colocar aquelas bolas", frisou o jogador formado na Luz em declarações à BT Sports após o apito final.Apesar da boa vantagem, o internacional português, de 26 anos, não acredita que a eliminatória esteja sentenciada. "Temos de continuar assim porque apenas percorremos metade do caminho. Temos um guia, uma forma de jogar futebol. Mesmo com jogadores lesionados ou que não possam jogar, o nosso estilo de jogo não muda", afirmou Bernardo Silva.