Bernardo Silva quer sair do Manchester City com troféu

O campeão Manchester City pode conquistar hoje (17h15) a 7ª Supertaça inglesa da sua história – após as conquistas em 1937, 1968, 1972, 2012, 2018 e 2019 –, mas na conferência de Pep Guardiola pouco se falou sobre o troféu ou sobre o Leicester, o adversário em Wembley.





As questões ao técnico espanhol incidiram, fundamentalmente, no mercado, em particular na contratação de Grealish [ver secundária] e nas hipóteses de Harry Kane ser também reforço. No meio de tanta movimentação, confirmou que Bernardo Silva pode terminar o seu ciclo no Etihad este verão. O médio português é apontado à titularidade, até porque grande parte das estrelas do City apresentou-se mais tarde, por causa da participação no Europeu, mas tem o futuro em aberto.

“Não é só o Bernardo, há dois ou três jogadores que querem sair mas têm contrato. Estamos abertos a negociar. Quem quiser sair sabe que a porta está aberta porque não queremos ninguém insatisfeito”, vincou Pep, que até vê com bons olhos a chegada de uma oferta pelo médio português, por Gabriel Jesus ou por Mahrez, de modo a ter recursos para a aquisição de Harry Kane. “Depende do Tottenham. É um avançado excecional, não há dúvidas quanto a isso. É claro que estamos interessados nele, mas é jogador do Tottenham e, se eles não querem negociar, não há nada mais a dizer.”

Do outro lado, reina a ambição. Cinquenta anos depois, o Leicester pode ganhar a segunda Supertaça da sua história. “É uma oportunidade maravilhosa”, destacou Brendan Rodgers, que pode dar a titularidade ao lateral Ricardo Pereira. “O City tem um grupo incrível de jogadores e um treinador notável. Com menos recursos, vamos tentar desafiar tudo isso.”