Bernardo Silva revela o momento em que o Manchester City ultrapassou a falta de confiança

Bernardo Silva considerou que esta não tem sido uma temporada fácil para o Manchester City, apesar de os citizens já terem conquistado a Premier League e a Taça de Inglaterra e ainda terem a hipótese de vencer a Liga dos Campeões no sábado frente ao Inter."Esta tem sido uma época difícil, porque em 90% da temporada estivemos atrás do Arsenal e não conseguimos vencer quatro ou cinco jogos consecutivos. Por isso não conseguimos ter aquele ímpeto de confiança em que pensamos que somos imparáveis. E é difícil parar uma equipa quando ela se sente assim. Qualquer equipa, não apenas nós", referiu o internacional português, numa longa entrevista aos meios de comunicação do clube inglês."Neste ano ganhámos um, dois, três jogos e depois empatámos e perdemos. Isso acabou por criar um sentimento de falta de confiança dentro da equipa", acrescentou.O médio ofensivo revelou ainda que a vitória frente ao Arsenal e o facto de os citizens terem eliminado o Bayern Munique nos 'quartos' da Liga dos Campeões foi "um momento muito importante" e explicou: "Porque conseguimos chegar ao 1.º lugar na Premier League e alcançámos as 'meias' [da Liga dos Campeões] ao eliminar uma das melhores equipas do mundo. E assim chegámos ao último mês da época a saber que seria muito difícil, mas pensámos: 'Estamos a lutar por todos os troféus, à exceção da Taça da Liga, vamos em frente e [vamos] dar o nosso melhor.' Foi isso que fizemos e felizmente conseguimos vencer a Premier League e chegar às duas finais que queríamos."O Manchester City quer agora fazer história e conquistar o triplete, como assumiu Bernardo Silva: "Agora vamos dar tudo para vencer essas finais e fazer história com os três títulos. E principalmente a Liga dos Campeões, porque é o título que ainda não conquistámos."