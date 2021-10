Bernardo Silva revela o que pensou quando Cristiano Ronaldo assinou pelo Man. United

Bernardo Silva é esta terça-feira destaque no Football Daily, com uma entrevista na qual falou de vários temas relacionados com o Manchester City, mas também sobre a rivalidade com o United. Aí a conversa teve de ir para Cristiano Ronaldo e a sua ida para os red devils. Questionado sobre o que pensou quando a mudança foi confirmada, o português do City assumiu que a mudança do compatriota foi positiva e assegurou que ninguém perdeu o sono nos citizens por este movimento...





"Foi uma boa mudança para ele. Foi a escolha dele, jogou no Man. United quando era mais jovem e é bonito, quase no final da carreira - não sei quando é que el vai acabar... - voltar ao Man. United. Esperemos conseguir ganhar-lhe, vamos trabalhar duro para isso. Mas foi uma contratação muito boa, claro", disse o extremo português, que esta terça-feira foi escolhido como melhor jogador do mês de setembro no Man. City.