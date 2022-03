Bernardo Silva revela ter pensado sair do Man. City: «Estava a sentir-me sozinho em Inglaterra»

Bernardo Silva revelou que pensou deixar o Manchester City, que representa desde 2017/18, no último mercado de transferências no verão. O internacional português foi associado a alguns clubes, mas a vontade de sair deveu-se apenas à forma como sentia em Inglaterra."Estava a sentir-me um pouco sozinho em Inglaterra e não estava muito feliz com a minha vida. Se não estás feliz, não fazes o teu trabalho tão bem como quando estás feliz. Estava bem fisicamente, mas se não fizeres o teu trabalho com um sorriso na cara, não o vais fazer bem", começou por dizer, em entrevista ao 'The Times', prosseguindo: "Conversei com o clube porque não estava feliz com a minha vida aqui e queria estar mais perto da minha família. Mas [querer sair] não tinha nada a ver com o clube. Eu amo o Manchester City. Amo os meus companheiros de equipa, os adeptos e o clube. Depois nada aconteceu. Fiquei e sempre darei o meu melhor por este clube enquanto aqui estiver."