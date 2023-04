Bernardo Silva: «Sentimos que temos hipóteses em todas as competições»

Após o Manchester City garantir o apuramento para as 'meias' da Liga dos Campeões, Bernardo Silva referiu que os citizens sentem que têm hipóteses de conquistar alguns títulos esta época e apontou à 'vingança' frente ao Real Madrid na próxima eliminatória."Lutámos até fevereiro porque não conseguimos entrar naquela sequência normal que tínhamos antes de vencer 10/15 jogos consecutivos, mas agora temos sido muito consistentes. Sentimos que temos hipóteses em todas as competições e vamos atrás delas", começou por dizer o internacional português à BT Sport."Estamos naquele ponto da época em que, se tivermos uma má exibição num jogo, estaremos fora da competição. Vai ser difícil, mas vamos trabalhar muito para trazer títulos para casa", acrescentou, deixando um conselho para o sucesso: "É muito importante construir essa confiança vitória após vitória e precisamos de continuar assim."Haaland voltou a marcar frente ao Bayern Munique e acabou elogiado por Bernardo Silva. "Erling é um jogador especial, um jogador diferente dos que tínhamos. Não precisa de muitos toques [na bola], é como uma sombra em 85 minutos e toca na bola quando é golo. Ter um jogador especial no ataque faz com que nos sintamos mais confortáveis na defesa", destacou.O Real Madrid é o adversário que se segue na Liga dos Campeões e Bernardo Silva aponta à 'vingança', depois de os merengues terem eliminado o conjunto inglês precisamente nas 'meias' na época passada. "Vingança? Espero que sim. Sentimos que a equipa está muito confiante nesta altura", frisou.