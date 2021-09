Bernardo Silva: «Tento sempre dar o meu melhor para ajudar a equipa»

Autor do golo que deu ao Manchester City uma vitória por 1-0 sobre o Leicester, Bernardo Silva destacou a dificuldade do oponente e assumiu-se satisfeito por ter conseguido contribuir com um tiro certeiro, que acabou por ser decisivo.





"Eles também tiveram as suas chances. É uma equipa muito dura de defrontar. Para mim o Leicester é uma das melhores da Liga. Devíamos ter marcado um pouco mais cedo na primeira parte, mas garantimos os 3 pontos num campo muito complicado. Estamos felizes pelo triunfo. Tento sempre dar o meu melhor para ajudar a equipa e hoje fui capaz de fazê-lo com um golo, por isso estou muito, muito feliz", disse o português."Sabemos o quão bons eles são com a bola e sabemos como jogam. Sofremos contra eles na Community Shield. Tentámos travá-los no contra-ataque e o nosso guarda-redes esteve muito bem hoje também. 3 pontos e agora seguimos em frente", concluiu.