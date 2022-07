«Boa sorte no lado errado de Manchester»: Haaland revela mensagem de Solskjaer na chegada ao City

Erling Haaland revelou, em entrevista ao 'Manchester Evening News', a mensagem que recebeu do compatriota e antigo treinador do Man. United, Ole Gunnar Solskjaer, quando assinou pelo Manchester City "Às vezes eu e Solskjaer falamos. Como sabem, teve um grande impacto na minha carreira quando eu estava no Molde. É uma ótima pessoa. Quando assinei pelo Manchester City, deu-me os parabéns e mandou-me uma mensagem a dizer: 'Boa sorte no lado errado de Manchester'", referiu.Recorde-se que Haaland e Solskjaer, à data treinador do Molde, coincidiram na formação noruegesa na temporada 2018/19.