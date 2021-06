Bomba em Inglaterra: Jack Grealish perto do Man. City por mais de 100 M€

Jack Grealish foi a figura do Aston Villa na época transata e tem sido um dos destaques do Euro'2020.





Esta sexta-feira, a imprensa britânica garante que o médio criativo, de 25 anos, está muito próximo de assinar pelo Manchester City, num negócio que deverá rondar os 116 milhões de euros. De acordo com o 'Daily Mail', a transferência será oficializada assim que Grealish terminar a sua participação no Europeu ao serviço da seleção inglesa.Recorde-se que no verão passado o jogador foi associado... ao Manchester United, mas agora poderá tornar-se companheiro de equipa dos portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias no campeão inglês e vice-campeão europeu.