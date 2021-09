Bonucci elogia Rúben Dias: «Mereceu nota máxima na primeira temporada em Inglaterra. 10 em 10”

O defesa central da Juventus, Leonardo Bonucci, falou acerca da importância de um grande defesa para o sucesso de uma equipa. O italiano defendeu que nem sempre é dado o mesmo valor a um defesa e a um atacante, porém reforçou a importância de um central com carácter e personalidade, dando como exemplo o português Rúben Dias.





"Os defesas não chamam a atenção dos fãs ou dos jornalistas da mesma maneira que os atacantes. Nós somos mais como operários ao serviço da equipa", disse o atual campeão europeu.O jogador da vecchia signora falou acerca dos exemplos de Laporte e Van Dijk. Na época de 2019-20, o central espanhol do Manchester City lesionou-se, mudando por completo o rumo da temporada dos citizens, que terminou com a conquista do campeonato por parte Liverpool. Já em 2020-21, foi a vez de Van Dijk se lesionar. A perda do holandês por parte dos reds enfraqueceu o colectivo, permitindo ao Manchester City reconquistar do título da Premier League. Em relação a estes casos Bonucci foi claro: "Estes exemplos mostram o quão importante é ter um defesa carismático e com uma grande personalidade. Não é suficiente ser um bom defesa. Tens de ser capaz de liderar uma equipa".Ao falar de liderança, o jogador de 34 anos não teve dúvidas em dar o exemplo do jogador português Rúben Dias. "Vejam o impacto que o Rúben Dias teve no Manchester City, uma equipa que eu vejo regularmente. Dias mereceu nota máxima na sua época de estreia em Inglaterra, 10 em 10. Foi uma época fantástica. Quando perdes um defesa excelente não é coincidência que os resultados não apareçam. Isto mostra o quão valioso são os defesas num grupo de trabalho", rematou.