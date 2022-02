Cancelo: «Amorim foi muito bom jogador e é um grande treinador»

João Cancelo e Rúben Amorim coincidiram no Benfica e o agora jogador do Manchester City não poupa elogios ao atual treinador do Sporting, adversário da equipa inglesa nos oitavos de final da Liga dos Campeões."Quem está fora talvez pense isso, mas vamos passo a passo. Ganhar uma Champions não tem de ser uma obrigação, porque defrontamos os melhores jogadores do Mundo, as melhores equipas da Europa. Temos de nos sujeitar a essa pressão, porque somos jogadores de grande nível. É sinal que temos capacidade para ganhar a Champions. Sabemos que a podemos ganhar, mas sem obrigação.""Foi muito importante, tanto no Inter como a Juve, onde melhorei taticamente. Tecnicamente sempre fui bom, taticamente melhorei muito… Foi um momento de aprendizagem, um país onde gostei de estar e fui bem acolhido. Só tenho a agradecer.""Fiquei surpreendido, não imaginei o Rúben como treinador, mas gosto muito da forma de estar, das entrevistas, da forma como o Sporting joga – é uma lufada de ar fresco, correto e uma equipa jovem. O Sporting tem ganhado títulos que era o que faltava nos últimos 18. É tranquilo, humilde, engraçado. Foi muito bom jogador e é um grande treinador."