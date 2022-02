Cancelo e o clássico do Dragão: «Não são boas imagens mas querem defender o símbolo que têm ao peito»

Tabata empurra Luís Gonçalves que 'voa' contra o relvado Tabata empurra Luís Gonçalves que 'voa' contra o relvado

A carregar o vídeo ...

As imagens do polémico FC Porto-Sporting (2-2) correram mundo e mereceram esta segunda-feira um comentário por parte de João Cancelo, que terça-feira defronta os leões em Alvalade em jogo da Liga dos Campeões."Infelizmente, sendo português, não gostei do que vi, mas somos todos seres humanos e temos os nervos à flor da pele. Não vou criticar nenhuma equipa, eu já tive atitudes más, não são boas imagens, claro, mas querem defender o símbolo que têm ao peito", disse na conferência de imprensa de antevisão do Sporting-Manchester City.