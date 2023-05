Cancelo e o futuro: «Vou sentar-me à mesa com os dirigentes do Man. City e tratar da minha situação»

Emprestado pelo Manchester City ao Bayern Munique até final da época, João Cancelo ainda não tem o futuro definido, mas deixou a garantia de querer jogar em equipas que lutam por troféus."Vou sentar-me à mesa com os dirigentes do Manchester City e tratar da minha situação, do que querem para mim. Só quero ser feliz, estar numa equipa para evoluir. Quero estar numa equipa que conquiste títulos, que goste de ganhar e o Bayern claro que é uma dessas equipas", referiu o internacional português em entrevista ao 'One Football', na qual abordou também a sua admiração pelo Brasil."Quem me conhece sabe que gosto muito de rap brasileiro, é uma cultura que aprecio muito. Quero ir ao Rio de Janeiro - não sei quando - para conhecer a cultura do Brasil. Gosto muito de música brasileira. Os meus ídolos são jogadores brasileiros. Identifico-me muito com a cultura brasileira", contou o lateral, que destacou depois as boas prestações de dois treinadores portugueses em terras brasileiras."Não acompanho o futebol brasileiro, mas há, por exemplo, o Jorge Jesus que foi meu treinador quando eu era muito jovem. Ele treinou o Flamengo e sei que deixou lá a sua marca. Sei que o Abel [Ferreira] está a fazer um grande trabalho no Palmeiras. É muito bom ter portugueses a vingarem pelo mundo e no Brasil, onde se fala a nossa língua", realçou Cancelo, que preferiu não revelar qual o seu clube brasileiro preferido para evitar causa polémica.