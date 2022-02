Cancelo e o jogo com o Sporting: «Quero ganhar por ser adversário do City, não só por ser do Benfica»

João Cancelo fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o Sporting, da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões (amanhã, às 20 horas, no Estádio de Alvalade). O internacional português recordou a rivalidade dos tempos em que alinhava no Benfica, mas garante: "Estou no City, não no Benfica. Sou do Benfica, claro que sim, joguei lá toda a minha formação. Quero ganhar por ser adversário do City, para estar nos quartos-de-final, não só por ser do Benfica.""Nós somos uma equipa muito forte, com os jogadores que temos é normal que nos metam a pressão de ir à final de ganhar, mas temos de perceber que jogamos contra as melhores equipas. Não é uma obrigação, mas a cada ano que passa, estamos a tentar ganhar este título, este clube merece.""Este clube nunca conseguiu, mas não é uma obrigação. Corremos, sim, todos os anos, queremos estar entre os melhores da Europa. É muito difícil, mas a cada ano que passa tentamos ganhar, tal como as outras competições""Quero vencer como todos os outros. Estou no City, não no Benfica. Sou do Benfica, claro que sim, joguei lá toda a minha formação. Quero ganhar por ser adversário do City, para estar nos quartos-de-final, não só por ser do Benfica.""Agora rivalidades de parte: sou benfiquista de coração, mas agora represento o City. Com esta equipa, com este plantel de tanta qualidade, temos obrigação de ganhar qualquer jogo.""Tenho algumas… Felizmente quando era mais jovem ganhei mais do que perdi, é bom sinal… O Sporting é um grande clube, tem uma escola de jogadores, saiu o Ronaldo, o Figo e o Nani, há que valorizar a Academia, é um grande clube, está a voltar ao que era e será um jogo difícil.""A equipa está de facto a passar um bom momento, não sofremos muitos e marcamos bastantes. O Liverpool e o Chelsea são muito fortes e não podemos perder pontos. Vamos tentar fazer isso na Premier League, mas agora estamos focados na Champions. É nisso que estamos a pensar e queremos tentar ganhar.""Sim, as minhas complicações foram não me ter adaptado à forma de jogar, vinha da Juventus e cheguei a pensar que iria desfrutar do futebol, mas é mais culpa minha que do míster, porque sou eu que me tenho de adaptar. Dei a volta por cima com a minha dedicação e empenho.""É a vida, foi um terror, aterrorizaram a minha família, porque eu sei bem lidar com isso. É o virar de uma página: também já perdi a minha mãe foi muito mais difícil que este momento. Hoje sou uma pessoa e um jogador mais forte. Gosto de pensar sempre positivo."