Cancelo forte depois do susto

João Cancelo teve um grande 2021 a nível desportivo, mas o ano acabou com um grande susto para o internacional português, de 27 anos, que foi agredido e assaltado na sua própria casa a 30 de dezembro. O lateral do Manchester City já voltou a jogar - foi titular na vitória dos citizens em Londres, sobre o Arsenal - e também regressou às redes sociais com uma mensagem a dar conta que já ultrapassou toda a situação, embora tenha deixado marcas. “As cicatrizes são para nos lembrarmos que Deus fez-nos mais fortes do que o que nos magoa”, escreveu Cancelo.