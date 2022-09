Carson mostra sandálias de Bernardo Silva e faz apelo: «Estas já são mais velhas do que eu»

Hi @BIRKENSTOCKUSA please could you send my mate @BernardoCSilva some 2022 models, these are older than me pic.twitter.com/qHqW7l6daF — Scott Carson (@SCarsonOfficial) September 4, 2022

Scott Carson tomou de assalto o Twitter com uma mensagem que já se tornou viral entre os adeptos do Manchester City. Na publicação, o veterano guardião partilha uma foto das sandálias de Bernardo Silva, deixando um apelo para que a marca que as produziu... disponibilize um modelo mais recente ao português. É que, segundo Carson, aquelas da foto têm mais do que os seus... 36 anos."Hey, @BIRKENSTOCKUSA, podem por favor enviar ao meu colega @BernardoCSilva uns modelos de 2022. Estes são mais velhos do que eu", escreveu o veterano guardião, numa mensagem que mereceu resposta de alguns jogadores, como Ilkay Gündogan, com vários emojis a rir.