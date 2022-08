CEO do Man. City sobre Bernardo Silva: «Agora é um pouco tarde para falar de entradas e saídas»

Parece estar definitivamente fechada a porta para uma saída de Bernardo Silva do Manchester City rumo ao Barcelona. Em declarações à imprensa catalã, a poucas horas do duelo desta noite precisamente com o Barça, o diretor executivo dos citizens falou sobre o tema e, de certa forma, sentenciou a questão."Esta história deu muitas voltas, mas no fundo não chegou sequer a sair do ponto de partida. Agora é um pouco tarde para falar de entradas e saídas", disse Ferran Soriano, ao programa Què t'hi Jugues, da Cadena SER.